Ринат Билялетдинов — о Глушенкове: «Таких игроков у нас мало»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился комментарием об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Такого игрока трудно сдержать, потому что он мыслит креативно и нестандартно. Принимает неожиданные решения. Таких игроков у нас мало», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Глушенков добавил новые оттенки в игру «Зенита», что стало головной болью для соперников.

В дебютном матче за «Зенит» Глушенков оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

20 июля «сине-бело-голубые» встретятся на выезде с «Крыльями Советов». Начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.