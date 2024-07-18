Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев: «Тюкавину нельзя опускать планку»

18 Июля 2024 • 13:04 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев высказался о перспективах форварда «Динамо» Константина Тюкавина в новом сезоне чемпионата России.

— Он уже поднял свою игру на такой уровень, что опускать планку нельзя. Болельщики не поймут. Поэтому ждем от Тюкавина тех же подвигов, что и в прошлом сезоне, — приводит слова Ташуева портал «РБ Спорт».

В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и оформил десять ассистов. Стоит сказать, что 22-летний Тюкавин был признан лучшим игроком РПЛ.

Уже в субботу, 20 июля, стартует новый сезон чемпионата России. В этот день «Динамо» встретится дома с «Факелом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Ташуев Константин Тюкавин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Июля
13:26
Тюкавин рассказал, какую максимальную скорость набирал на автомобиле
13:04
Ташуев: «Тюкавину нельзя опускать планку»
11:45
Личка: Будем стараться бороться за чемпионство и в этом сезоне
17 Июля
22:32
Ставка и прогноз на точный счёт матча Динамо — Факел РПЛ — 20 июля 2024
21:03
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Москва – Факел чемпионата России – 20 июля 2024
16:30
Личка заявил о желании получить ещё одного защитника 1
16:24
Личка получил подарок от игроков «Динамо»
16:15
«Динамо» сообщило о возвращении Чавеса
16:10
Личка пофантазировал о возможном приходе Соболева в «Динамо»
16 Июля
18:52
Семшов считает, что «Зениту» нужно сохранить Клаудиньо
17:09
Личка ответил, кто будет первым вратарём «Динамо»
15:09
Дуглас Сантос: Было бы супер, если бы Неймар перешёл в «Зенит»
14 Июля
23:58
Стало известно, покинет ли Кутицкий «Динамо»
19:45
Лунёв ответил, считает ли прошедший сезон лучшим в своей карьере
19:37
Лунёв назвал самый обидный матч в своей карьере
18:25
Лунёв — о целях «Динамо»: «В моём понимании, это борьба за чемпионство и Кубок»
18:12
Лунёв: «Личка — тренер с философией современного футбола»
17:53
Лунёв рассказал, почему вернулся в Россию
17:43
Лунёв назвал свою цель в «Динамо»
12 Июля
20:25
В «Динамо» ответили, были ли переговоры с Антоном Миранчуком
08 Июля
16:33
«Динамо» пыталось подписать игрока «Локомотива»
06 Июля
20:19
Лунёв: «Играть за «Динамо» на позиции вратаря - дополнительная ответственность из-за Яшина»
18:26
Тюкавин оценил готовность «Динамо» к сезону
18:18
В «Динамо» высказались о возможном подписании Антона Миранчука
05 Июля
11:12
В «Динамо» рассказали, в каком случае возможен прощальный матч Шунина
04 Июля
19:28
Личка высказался о возможном подписании в «Динамо» Дзюбы и Миранчука
16:40
Лунёв: Личка не говорил, что видит меня основным вратарём «Динамо»
16:12
В «Динамо» рассказали, есть ли предложения по Тюкавину от «Болоньи» и «Жироны»
15:17
Стала известна позиция «Динамо» по Тюкавину
12:10
Лунёв высказался о шансах «Динамо» в борьбе за чемпионство
11:19
Лунёв: «Братский Кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией»
03 Июля
22:32
Гендиректор «Динамо» назвал цель команды на новый сезон РПЛ
20:30
Агент Тюкавина рассказал о настрое игрока перед новым сезоном
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Неймар кратко прокомментировал пост Ямаля после победы на Евро УЕФА может наказать Ямаля после Евро-2024 УЕФА назвал лучший гол Евро-2024 Карвахаль рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч» Де ла Фуэнте ответил, кто должен получить «Золотой мяч» Роналду и Ямаль попали в рейтинг худших игроков Евро - назван показатель Зидан приехал в расположение «Реала» Кейн принял решение по сборной Англии после Евро-2024 Стало известно, что Родри сказал Ямалю после финала Евро-2024
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Саутгейт ушёл из сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Трансферная бомба: «Реал» хочет купить главного претендента на «Золотой мяч» Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Почему Ямаль может не стать новым Месси
Спортивные новости
Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Кожевников: «Трансфер Кузнецова будет одним из лучших и для КХЛ, и для СКА» Плющёв — о переходе Кузнецова в СКА: «Не думаю, что у него будут проблемы с адаптацией к КХЛ» Канарейкин высказался о работе СКА в межсезонье Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июля
15:10 · Россия. Премьер-лига
На новой форме «Рубина» вышиты имена болельщиков, купивших абонементы за последние пять лет
14:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент раскрыл информацию о будущем Дркушича
14:35 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, интерес ли Дркушич «Спартаку»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Гордеев объяснил, почему ожидает интригу в борьбе за золото РПЛ эксклюзив
14:21 · Россия. Премьер-лига
Самедов назвал четырёх игроков, которые могут стать лучшим бомбардиром РПЛ
14:04 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин — об упущенном чемпионстве: «Вышли, проиграли и уехали»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил календарь «Зенита»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Барриос: «Зениту» очень важно начать с победы»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал игрока «Зенита», который пропустит первый матч в РПЛ
13:53 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил перспективы «Крыльев Советов»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Силкин высказался о борьбе за золотые медали в РПЛ в следующем сезоне эксклюзив
13:43 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Если «Спартак» хочет бороться с «Зенитом», то нужно 5-6 новых игроков»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Черчесов рассказал, хочет ли вернуться в «Спартак»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин рассказал, какую максимальную скорость набирал на автомобиле
13:18 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов — о Глушенкове: «Таких игроков у нас мало»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Тюкавину нельзя опускать планку»
12:56 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продолжает работу по усилению состава
12:41 · Россия. Премьер-лига
Малышев: «У Жозе нет заметного лишнего веса»
12:37 · Россия. Премьер-лига
Худяков переходит в европейский клуб - известно название
12:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не планирует отпускать Бабича
12:31 · Россия. Премьер-лига
В «Спартак» возвращается нападающий
12:25 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, подписан ли контракт с Барко
12:19 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» ответили, было ли предложение «Зенита» по Соболеву
12:09 · Россия. Премьер-лига
Хомуха высказался о матче ЦСКА с «Ростовом»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Я любовался игрой Вендела и Глушенкова»
Все новости
Рекомендуем