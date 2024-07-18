Ташуев: «Тюкавину нельзя опускать планку»

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев высказался о перспективах форварда «Динамо» Константина Тюкавина в новом сезоне чемпионата России.

— Он уже поднял свою игру на такой уровень, что опускать планку нельзя. Болельщики не поймут. Поэтому ждем от Тюкавина тех же подвигов, что и в прошлом сезоне, — приводит слова Ташуева портал «РБ Спорт».

В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и оформил десять ассистов. Стоит сказать, что 22-летний Тюкавин был признан лучшим игроком РПЛ.

Уже в субботу, 20 июля, стартует новый сезон чемпионата России. В этот день «Динамо» встретится дома с «Факелом».