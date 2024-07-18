«Спартак» продолжает работу по усилению состава

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о трансферной работе «красно-белых» текущим летом.

«Есть определенные позиции, по которым наши скауты и спортивный директор ведут работу. Но не хочу ничего обещать до подписания», — цитирует Малышева «Чемпионат».

В летнее трансферное окно «Спартак» уже приобрел форварда из «Бетиса» Виллиана Жозе, а также близок к закрытию трансфера по аргентинскому полузащитнику «Ривер Плейт» Эсекьелю Барко.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на пятой позиции.

21 июля подопечные Деяна Станковича сыграют на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Старт поединка запланирован на 17:30 по мск.