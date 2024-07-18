Малышев: «У Жозе нет заметного лишнего веса»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию о лишнем весе новичка команды Виллиана Жозе.

«Явно заметного лишнего веса у него нет. Правда, что после отпуска он был несколько растренирован, поэтому сейчас он много занимается для того, чтобы набрать форму», — приводит слова Малышева «Матч ТВ».

Функционер добавил, что к приезду Жозе команда уже здорово набрала в плане физических кондиций, но через определенный промежуток времени он сможет сыграть полный матч.

Напомним, текущим летом «Спартак» выкупил 32-летнего бразильца у «Бетиса».

21 июля «красно-белые» сыграют на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура нового сезона чемпионата России.