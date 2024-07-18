Худяков переходит в европейский клуб - известно название

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы вратаря Даниила Худякова, рассказал о будущем своего клиента.

«Худяков получил австрийскую визу. В ближайшее время Даня вылетит в расположение «Штурма», с которым долгое время находится на контакте. Он пройдет медосмотр и подпишет контракт», - передает слова агента «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Худякова был московский «Локомотив». Игрок покинул «железнодорожников» в конце прошлого месяца. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги 20-летний голкипер не сыграл ни одного поединка.