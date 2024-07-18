«Спартак» не планирует отпускать Бабича

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о возможном уходе защитника команды Срджана Бабича.

«Это важный игрок команды. В принципе, пока не закрылось окно, может произойти что угодно. Но у нас нет желания отпускать Срджана, мы на него рассчитываем», — цитирует Малышева «Матч ТВ».

Напомним, сербский футболист выступает за «Спартак» с прошлого лета, перебравшись из «Альмерии». На счету защитника 23 матча в футболке «красно-белых» и три забитых гола.

Трудовой договор Бабича со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в четыре миллиона евро.