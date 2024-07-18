В «Спартак» возвращается нападающий

Нападающий Шамар Николсон возвращается в московский «Спартак». Об этом рассказал генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев.
«Шамар возвращается в команду. В ближайшее время он должен быть. Думаю, к 1-му туру он не будет готов физически, потому что какое-то время займёт войти в ритм команды. Дальше - посмотрим», - передает слова гендиректора клуба «Чемпионат».
В прошлом сезоне 27-летний ямайский нападающий выступал на правах аренды за «Клермон». Шамар принял участие в 26 поединках чемпионата Франции, записав на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.
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