В «Спартаке» рассказали, подписан ли контракт с Барко

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о предстоящем трансфере аргентинского хавбека «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист прибыл в столицу России.

«Барко в Москве. Пока контракт не подписан. Мы финализируем последние юридические моменты. Когда все состоится, обязательно объявим», — приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

В текущем календарном году Барко появился на поле в 28 встречах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет семь голевых передач.

По данным СМИ, покупка Барко обойдется «Спартаку» примерно в 15 миллионов евро.