В «Спартаке» ответили на вопрос о возвращении Промеса

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев дал комментарий относительно возможного возвращения в клуб нападающего Квинси Промеса.
«Иногда я тоже с удовольствием пересматриваю матчи с участием Квинси. На данный момент нет никаких новостей, которые можно было бы рассказать прессе. Если будут новости, мы поделимся», - передает слова Малышева «Чемпионат».
Об уходе нидерландского форварда из «Спартака» было объявлено в начале текущего месяца. В общей сложности 32-летний нападающий сыграл за «красно-белых» 235 поединков, в которых отметился 114 забитыми мячами и 59 результативными передачами.
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