В «Спартаке» ответили, было ли предложение «Зенита» по Соболеву

Гендиректор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном переходе нападающего Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Посмотрим. Я не комментирую несостоявшиеся истории. Александр сейчас в составе «Спартака», тренируется, выходит играть, к нему нет никаких вопросов. Предложения мы не получали», - передает слова руководителя «Чемпионат».
Соболев связан трудовыми обязательствами с «красно-белыми» до середины 2026 года. В прошедшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 34 поединках, забил десять голов и сделал девять результативных передач.
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