Хомуха высказался о матче ЦСКА с «Ростовом»

Экс-футболист столичного ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о предстоящей встрече «армейцев» с «Ростовом» в стартовом туре нового сезона Российской премьер-лиги.

«Будет интересная игра. Интересно посмотреть, как «армейцы «будут выглядеть в связи с изменениями, которые произошли. «Ростов» играет дома при своих болельщиках, поэтому у ростовчан будет полная самоотдача», - передает слова Хомухи «Чемпионат».

Матч первого тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА состоится на стадионе в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля. Начало противостояния запланировано в 20:00 по московскому времени.