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Стрепетов: «Я любовался игрой Вендела и Глушенкова»

18 Июля 2024 • 12:07 Комментировать
Зенит
4:2
Краснодар

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился комментарием об игре футболистов «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела и Максима Глушенкова.

— У них в матче за Суперкубок была великолепная связка, я любовался их игрой. Вендел и Глушенков — лучший тандем в «Зените», — приводит слова Стрепетова Legalbet.

Напомним, текущим летом 24-летний Глушенков перебрался из «Локомотива» в «Зенит», подписав контракт с новым клубом до середины 2028 года.

В минувшем матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» одолел «Краснодар» со счетом 4:2. Глушенков оформил дубль с передач Вендела, а сам бразилец ещё и отметился голом.

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