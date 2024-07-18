В «Спартаке» прокомментировали контракт с «Альфа-Банком»

Гендиректор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о сотрудничестве с «Альфа-Банком».
«Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом - всегда доверие нашему проекту, спортивному результату. С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».
Ранее сообщалось, что соглашение между «Спартаком» и «Альфа-Банком» будет рассчитано на три года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» финишировали на пятом месте в турнирной таблице.
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