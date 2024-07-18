В «Спартаке» прокомментировали контракт с «Альфа-Банком»

«Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом - всегда доверие нашему проекту, спортивному результату. С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».