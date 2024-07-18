Личка: Будем стараться бороться за чемпионство и в этом сезоне

Наставник столичного «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о задачах команды в первой части нового розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Как всегда, надо держаться наверху, рядом с такими командами, как «Зенит», ЦСКА и «Спартак», — заявил Личка «Матч ТВ».

Специалист отметил, что в прошлом сезоне «Динамо» всегда было рядом с тройкой, а в новой кампании команда постарается побороться за чемпионский титул.

В субботу, 20 июля, стартует новый сезон чемпионата России. В этот день подопечные Лички примут на своем поле «Факел». Игра между командами должна будет стартовать в 20:00 по московскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» финишировало на третьей позиции в РПЛ.