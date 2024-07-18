«Спартак» заявил Соболева на сезон

Московский «Спартак» внес изменения в заявку на предстоящий сезон-2024/2025. В список игроков «народной команды» был добавлен центральный нападающий Александр Соболев, которого сватали в петербургский «Зенит», рапортует пресс-служба РПЛ.

Ранее в прессе сообщалось, что ведутся переговоры о переходе 27-летнего нападающего в стан «сине-бело-голубых». Однако стороны так и не смогли договориться о финансовой составляющей сделки.

За «красно-белых» Александр выступает с 2020 года. В минувшем сезоне нападающий поучаствовал в 34 поединках «Спартака», записав на свой счет десять забитых мячей и девять голевых передач.