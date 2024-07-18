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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов рассказал, в каком случае ЦСКА составит конкуренцию «Зениту»

18 Июля 2024 • 11:36 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
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20.07 20:00

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о перспективах «красно-синих» в предстоящем розыгрыше Российской премьер-лиги.

— Чтобы ЦСКА составить конкуренцию «Зениту», им надо купить основных футболистов из сборных Бразилии, Аргентины, Германии и Испании, — приводит слова Кузнецова Metaratings.

Специалист отметил, что только в этом случае он сможет поставить на возможное чемпионство ЦСКА.

Напомним, последние шесть лет чемпионом России становился «Зенит».

В рамках первого тура нового сезона РПЛ «сине-бело-голубые» сыграют на выезде с «Крыльями Советов», а ЦСКА встретится в гостях с «Ростовом».

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