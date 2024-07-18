Губерниев: «Галактионову нужно перестать быть плакучей ивой»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе наставника московского «Локомотива» Михаила Галактионова.
«Галактионову нужно перестать быть плакучей ивой и засучив рукава работать. Там есть доверие к тренеру, из этого надо исходить. Ему, по крайней мере, надо засучить рукава и работать. Вперeд!» - приводит слова комментатора «Советский Спорт».
Напомним, что Галактионов занял пост главного тренера «железнодорожников» осенью 2022 года. Под руководством 40-летнего специалиста «Локомотив» финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
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