Губерниев: «Галактионову нужно перестать быть плакучей ивой»

«Галактионову нужно перестать быть плакучей ивой и засучив рукава работать. Там есть доверие к тренеру, из этого надо исходить. Ему, по крайней мере, надо засучить рукава и работать. Вперeд!» - приводит слова комментатора «Советский Спорт».