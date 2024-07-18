​«Оренбург» – «Спартак»: кто победит, и где смотреть матч

Матч «Оренбург» – «Спартак» первого тура чемпионата России по футболу сезона 2024/2025 состоится в воскресенье, 21 июля 2024 года. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» не покажет эту встречу в прямом эфире. Трансляцию поединка вы можете найти на нашем спортивном портале.

По мнению экспертов букмекерских контор «Оренбург» добьётся победы с вероятностью в 31,1%, «Спартак» – 43,1%, а вот ничья в матче возможна с вероятностью в 25,8%.

В последнем очном матче команды разошлись миром, сыграв вничью, со счётом 0:0.