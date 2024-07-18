Аргентинский хавбек Мауро Луна Диале продолжит карьеру в «Ахмате». О трансфере сообщил официальный телеграм-канал грозненского коллектива. Подробности сделки не раскрываются.

С 2021 года 25-летний полузащитник выступал за «Унион» Санта-Фе. В 2024 году Диале принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре результативные передачи. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два с половиной миллиона евро.

В рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Ахмат» примет на своем поле «Краснодар». Встреча пройдет 21 июля, начало — в 20:00 по московскому времени.