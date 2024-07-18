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«Ахмат» подписал аргентинского хавбека официально

18 Июля 2024 • 11:27 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
21.07 20:00

Аргентинский хавбек Мауро Луна Диале продолжит карьеру в «Ахмате». О трансфере сообщил официальный телеграм-канал грозненского коллектива. Подробности сделки не раскрываются.

С 2021 года 25-летний полузащитник выступал за «Унион» Санта-Фе. В 2024 году Диале принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет четыре результативные передачи. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет два с половиной миллиона евро.

В рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги «Ахмат» примет на своем поле «Краснодар». Встреча пройдет 21 июля, начало — в 20:00 по московскому времени.

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