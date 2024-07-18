​Начнёт ли «Зенит» в чемпионате России с победы: мнение экспертов

В первом туре чемпионата России по футболу, который состоится в субботу, 20 июля 2024 года, питерский «Зенит» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор хозяева поля одержат победу в предстоящем матче с вероятностью в 15,3%, ничейный исход матча возможен с вероятностью в 22,6%, а вот победа «Зенита» оценена в 62,1%.

Напомним, что последний раз соперники встречались в конце марта текущего года, и тогда поединок завершился со счётом 1:1.

Не пропустите прямую трансляцию встречи на нашем портале.