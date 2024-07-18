Смородская заявила, что никто не сможет составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о чемпионской борьбе в предстоящем сезоне РПЛ.

— Никто не сможет составить конкуренцию «Зениту» в предстоящем сезоне. У клуба была проблема с россиянами, которая теперь решена. Они набрали лучших россиян, — заявила Смородская «РБ Спорту».

Эксперт считает Вендела и Клаудиньо ведущими игроками «Зенита», но если они покинут команду, то Семак справится с этим.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Зенит» будет гостить у «Крыльев Советов». Игра пройдет 20 июля, начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.