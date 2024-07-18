Тюкавин назвал свою самую дорогую покупку

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин назвал самую дорогую покупку в своей жизни.
«Квартира, где я буду жить. Когда не съёмная, её можно обустраивать под себя. Хотя у меня не было такого, что мне негде жить и срочно нужна квартира. Просто нашли хороший вариант», - приводит слова 21-летнего нападающего «Чемпионат».
В прошлом сезоне чемпионата России Тюкавин провел 30 поединков, записав себе в актив 15 забитых мячей и девять результативных передач. Константин связан трудовым договором с «Динамо» до середины 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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