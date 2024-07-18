Тюкавин назвал свою самую дорогую покупку

«Квартира, где я буду жить. Когда не съёмная, её можно обустраивать под себя. Хотя у меня не было такого, что мне негде жить и срочно нужна квартира. Просто нашли хороший вариант», - приводит слова 21-летнего нападающего «Чемпионат».