Булыкин: «Локомотив» может побороться за трофей»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно перспектив московского «Локомотива» в новом сезоне.
В «Локомотиве» собраны хорошие игроки. Уверен, что они побьются за место как минимум в пятёрке. Даже думаю, что могут хорошо себя проявить и побороться за трофей в предстоящем сезоне», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».
В прошлом сезоне чемпионата России «железнодорожники» заняли четвертое место. В стартовом туре нового розыгрыша Премьер-лиги московская команда на своем поле сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится в субботу, 20 июля, начало – 15:00 мск.
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