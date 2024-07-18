Булыкин: «Локомотив» может побороться за трофей»

В «Локомотиве» собраны хорошие игроки. Уверен, что они побьются за место как минимум в пятёрке. Даже думаю, что могут хорошо себя проявить и побороться за трофей в предстоящем сезоне», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».