Губерниев: «Спартак» бездарно профукал Глушенкова»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о дебюте полузащитника Максима Глушенкова за петербургский «Зенит».
«Глушенков сразу пришeлся ко двору. Игрок умный, тонкий. В очередной раз вспоминается, как его бездарно профукал «Спартак» в своe время. Так не уметь разглядеть талант - надо было умудриться», - передает слова Губерниева «Советский спорт».
Глушенков дебютировал за «Зенит» в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара». «Сине-бело-голубые» одержали победу со счетом 4:2, а полузащитник отметился двумя забитыми мячами.
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