Губерниев: «Спартак» бездарно профукал Глушенкова»

«Глушенков сразу пришeлся ко двору. Игрок умный, тонкий. В очередной раз вспоминается, как его бездарно профукал «Спартак» в своe время. Так не уметь разглядеть талант - надо было умудриться», - передает слова Губерниева «Советский спорт».