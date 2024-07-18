Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» описал проблемы конкурентов «Зенита» на старте сезона РПЛ.

«У «Краснодара» в прошлом сезоне был неплохой состав. Другое дело, что из него уходят игроки, а не приходят. Сафонов ушёл, плюс Хуниор Алонсо, берут центрального защитника, надеюсь, станет полноценной заменой. У «Динамо» вроде никто не ушёл, но игроки играли на Кубке Америки, поэтому команде будет сложно включиться. На старте чемпионата «Зенит» имеет преимущество перед конкурентами», — сказал Бушманов.

В первом туре Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет против «Крыльев Советов». Игра состоится 20 июля, в Самаре. Начало встречи запланировано на 17:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно на портале LiveResult.ru.