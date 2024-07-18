Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита» во «Фламенго».

«Конечно, есть всегда замена всегда и везде. Учитывая, что у «Зенита» достаточно денег и длинная скамейка, поэтому команда может заменить почти любого игрока. Но это всё равно будет серьёзная потеря для «Зенита», но найдут, кем заменить», — сказал Булыкин.

Ранее стало известно, что бразильский клуб предложил за Клаудиньо 11 млн. евро.