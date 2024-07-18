Осинькин: «Зенит» - команда, с которой иногда не хочется играть»

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем старте нового сезона Российской премьер-лиги. В первом туре его команде предстоят встреча с действующим чемпионом – «Зенитом».
«Зенит» – такая команда, с которой играть и интересно, и иногда не хочется: это тяжело. Но два матча в сезоне всегда есть, нужно играть», - передает слова главного тренера телеканал «Матч ТВ».
Поединок между «Крыльями Советов» и «Зенитом» состоится на стадионе в Самаре 20 июля. Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Осинькина заняли девятое место в таблице РПЛ, а команда Семака стала чемпионом.
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