Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше трофеев, чем Кейн»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался об английском форварде Гарри Кейне, который до сих пор остается без трофеев.

«Кейн, шикарный игрок, боролся, пахал... Так и остался этот выдающийся футболист без трофея. Даже Леонид Арнольдович Федун в «Спартаке» выиграл больше», - передает слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная Англии дошла до финального матча чемпионата Европы – 2024, где встретилась с национальной командой Испании. Подопечные Гарета Саутгейта потерпели поражение со счетом 1:2. Кейн был заменен в финале в середине второго тайма.