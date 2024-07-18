Тюкавин рассказал, как его подкалывают в «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.
«Я рад, что выбирают. Делаю работу, а это небольшое вознаграждение, но всё равно приятно. В команде подкалывают: «Почему опять ты? Кто тебя выбирает?». Отвечаю: «Не знаю - у них надо спрашивать», - передает слова нападающего «Чемпионат».
В минувшем сезоне 21-летний форвард сыграл 30 поединков в рамках Российской премьер-лиги. Тюкавин отметился 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Трудовое соглашение Константина с «Динамо» рассчитано до середины 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
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