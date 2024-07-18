Тюкавин рассказал, как его подкалывают в «Динамо»

«Я рад, что выбирают. Делаю работу, а это небольшое вознаграждение, но всё равно приятно. В команде подкалывают: «Почему опять ты? Кто тебя выбирает?». Отвечаю: «Не знаю - у них надо спрашивать», - передает слова нападающего «Чемпионат».