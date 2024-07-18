Ещенко оценил шансы «Спартака» потягаться с «Зенитом»

«Учитывая, что «Спартак» делает, надеюсь, что они будут бодаться и будут в тройке. Но учитывая, что делает «Зенит»: они ослабляют конкурентов и не дают шансов другим. Никому не получится потягаться с «Зенитом», - передает слова Ещенко «Чемпионат».