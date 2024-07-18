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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко оценил шансы «Спартака» потягаться с «Зенитом»

18 Июля 2024 • 07:57 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мыслями относительного того, что петербургский «Зенит» считают главным претендентом на чемпионство в новом розыгрыше Премьер-лиги.

«Учитывая, что «Спартак» делает, надеюсь, что они будут бодаться и будут в тройке. Но учитывая, что делает «Зенит»: они ослабляют конкурентов и не дают шансов другим. Никому не получится потягаться с «Зенитом», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

«Зенит является действующим чемпионом Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака выигрывают золото шесть сезонов подряд. Новый розыгрыш турнира стартует 20 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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