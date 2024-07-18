Ташуев назвал клубы, которые могут свергнуть «Зенит»

«Зенит» - фаворит, как и всегда. Топ-клубы, в частности «Динамо», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА, постараются дать бой. Они почувствовали запах крови в прошлом году», - приводит слова специалиста «Советский спорт».