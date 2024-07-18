Ташуев назвал клубы, которые могут свергнуть «Зенит»

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился мыслями о предстоящем старте нового сезона Российской премьер-лиги.
«Зенит» - фаворит, как и всегда. Топ-клубы, в частности «Динамо», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА, постараются дать бой. Они почувствовали запах крови в прошлом году», - приводит слова специалиста «Советский спорт».
Напомним, что «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом Премьер-лиги. Второе место в прошлом сезоне занял «Краснодар», а на третьей позиции финишировало московское «Динамо». Новый розыгрыш чемпионата России стартует в субботу, 20 июля.
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