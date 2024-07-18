Сёмин назвал пять клубов, которые будут конкурентами «Зенита» в новом сезоне

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о том, какие клубы могут составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» просто обязаны составить конкуренцию «Зениту». Эти клубы должны найти мотивацию и противостоять петербуржцам», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Подопечные Сергея Семака являются действующими чемпионами России. Петербургский коллектив выигрывает золотые медали шесть сезонов подряд. Новый розыгрыш Российской премьер-лиги стартует в ближайший уик-энд.