Бывший вратарь ФК «Москва», московского «Локомотива» и «Ростова», нынешний тренер-ассистент «Славии» (Мозырь) Антон Амельченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от грядущего сезона Российской премьер-лиги.

- По РПЛ жду конкурентного чемпионата, похожего на предыдущий, каких-то изменений вверху таблицы. Но для этого соперникам «Зенита» нужно серьёзно шагнуть вперёд в комплектации и, естественно, в действиях на футбольном поле. А больше всего я жду, когда клубы РПЛ вернутся на евроарену. Всё же интересно сравнивать, насколько они конкурентоспособны там, – сказал Амельченко.

Чемпионат России нового сезона пройдёт с 20 июня 2024 года по 24 мая 2025 года.