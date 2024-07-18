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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Единственный конкурент «Зенита» – это «Зенит» эксклюзив

18 Июля 2024 • 09:00 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
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20.07 17:30

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предсказал, кто будет бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

- «Зенит» через Суперкубок разослал всем клубам, болельщикам и специалистам футбола месседж, что он в новом сезоне главный претендент на чемпионство, как и в предыдущие годы. Единственный конкурент «Зенита» – это он сам. Если даже вдруг у него что-то пойдёт не так, то в зимнюю паузу, «Зенит» наверняка ослабит конкурентов и решит задачу. Как это он сделал это в последнем сезоне с «Краснодаром». Когда я комментировал трансфер Ахметова из «Краснодара» в «Зенит», я сказал: не факт, что Ахметов усилит «Зенит», но то, что ослабился «Краснодар», это факт. Так оно и получилось. «Краснодар» потерял боевую единицу, которая могла делать разницу – решать исход матчей, выходя на замены. К сожалению, в «Зените» Ахметову не удаётся так делать. Возможно, как раз недобор тех двух-трёх очков, которые Ахметов не принёс «Краснодару», перейдя в «Зенит» стоили «Краснодару» чемпионства.

Интересно посмотреть на «Спартак» с новым главным тренером и на «Динамо», сможет ли оно второй год подряд составить конкуренцию «Зениту». «Локомотив» с продажей Глушенкова снял с себя чемпионские амбиции. ЦСКА, судя по его приобретениям, не факт, что будет в числе лидеров. Так что борьба, скорее всего, развернётся между «Зенитом», ещё раз «Зенитом», а потом уже «Динамо» и «Спартаком», – сказал Лахиялов.

1-й тур чемпионата России 2024/2025 годов состоится 20-22 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Шамиль Лахиялов

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