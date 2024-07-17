Ещенко: «Зенит» ослабляет конкурентов и не даёт шансов другим командам»

Андрей Ещенко, ранее защищавший цвета «Спартака», назвал «Зенит» главным претендентом на золотые медали в новом сезоне.

По словам бывшего защитника, у петербургской команды не будет конкуренции следующем сезоне.

- Учитывая, что «Спартак» делает, надеюсь, что они будут бодаться и будут в тройке. Но учитывая, что делает «Зенит»: они ослабляют конкурентов и не дают шансов другим командам. На данный момент, никому не получится с ними потягаться, - передаёт слова Ещенко «Чемпионат».

Отметим, что через три дня стартует новый сезон Российской Премьер-лиги. «Спартак» в первом туре отправится в гости к «Оренбургу» - матч пройдёт 21 июля. «Зенит» днём ранее сыграет против «Крыльев Советов».

В прошлом сезоне команда Сергея Семака оформила чемпионство, «красно-белые» же финишировали на пятой строчке.