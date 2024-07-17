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«Краснодар» подписал защитника Диего Косту официально

17 Июля 2024 • 21:29 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
21.07 20:00

Состав «Краснодара» пополнил бразильский защитник Диего Коста.

Об этом сообщает пресс-служба «быков» в социальных сетях. Трудовой договор с футболистом будет действовать до лета 2029 года. Защитник будет играть за «Краснодар» под 4-м номером.

Коста с 2020 года выступал за «Сан-Паулу» и провёл за бразильский клуб 161 матч во всех турнирах и пять раз поразил ворота соперников. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.

Напомним, ранее состав «быков» покинул защитник Хуниор Алонсо, подписавший контракт с бразильским клубом «Атлетико Минейро».

«Краснодар» в первом туре нового сезона сыграет в гостях с «Ахматом» - матч пройдёт 21 июля и стартует в 20:00 по столичному времени.

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