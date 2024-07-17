Новичок «Зенита» Глушенков рассказал о цели на новый сезон

Максим Глушенков, новичок петербургской команды, рассказал, какие цели ставит перед собой в новом сезоне.

- Личные цели? Индивидуальных целей особо не ставлю на новый сезон, для меня самое главное – команда.

Мой идеальный рецепт отпуска? Летом слетал в Турцию, съездил домой на неделю, потом был в Москве, - сказал полузащитник «Зенита» на клубном YouTube-канале.

Напомним, Глушенков перебрался в клуб с берегов Невы в летнее межсезонье, до этого он выступал за столичный «Локомотив». Футболист уже успел дебютировать за «Зенит» в матче OLIMPBET Суперкубка России и оформил дубль в ворота «Краснодара» (4:2).