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Чернов: «Спартак» хочет навязать борьбу «Зениту»

17 Июля 2024 • 20:48 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Никита Чернов, игрок «красно-белых», высказался в преддверии старта нового сезона РПЛ.

По словам игрока, столичный клуб намерен навязать конкуренцию «Зениту» в новом сезоне.

- Если я скажу, что цель - второе место, люди прочитают и скажут, что первое мы уже отдали заочно. Хочу бороться за самые высокие позиции. Хотим навязать борьбу «Зениту», - передаёт слова Чернова «Чемпионат».

«Спартак» в 1-м туре встретится в гостях с «Оренбургом», матч пройдёт 21 июля, начало - в 17:30 по столичному времени.

Напомним, в прошлом сезоне «красно-белые» расположились на пятой позиции в РПЛ, золотые медали выиграл «Зенит».

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