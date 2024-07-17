Сергеев: «Не смотрел на какие-то большие зарплаты, просто хотел играть в футбол»

Иван Сергеев, права которого принадлежат «Зениту», рассказал, что всегда хотел играть в футбол, а не зарабатывать деньги.

- Я никогда не опускал руки, не смотрел именно на какие‑то большие зарплаты. Просто хотел играть в футбол и доказать себе, родителям, друзьям, что я могу достичь РПЛ и сборной, - цитирует игрока «Матч ТВ».

Сергеев принадлежит «сине-бело-голубым» с 2022 года, его контракт с клубом действует до лета следующего года. Ранее была информация, что 29-летний игрок близок к возвращению в «Крылья Советов».

В минувшем сезоне РПЛ Сергеев 39 раз появлялся на поле и 11 раз отправил мяч в сетку ворот соперников.