Названа зарплата Илича в «Зените»

Стало известно, сколько будет зарабатывать новичок «Зенита» Иван Илич.

Как передаёт «Чемпионат», сербский футболист будет получать в петербургском клубе три миллиона евро в год.

Ранее была информация, что футболист находится в шаге от перехода в «Зенит» - сообщалось, что полузащитник должен пройти медосмотр, после чего будет объявлено о переходе официально.

Илич выступал за итальянский «Торино» с 2023 года. В прошлом сезоне он выходил на поле в 31 матча, три раза поразил ворота соперников и сделал два ассиста на партнёров. Трансферная стоимость игрока оценивается в 18 миллионов евро.