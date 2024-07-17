Новичок «Зенита» Горшков: «Мои перспективы попадания в сборную после перехода стали только больше»

Юрий Горшков, игрок «Зенита», считает, что с переходом в клуб с берегов Невы его шансы на вызов в сборную России возросли.

- После перехода в «Зенит» еще не разговаривал с Карпиным. Считаю, что мои перспективы попадания в сборную после перехода стали только больше. «Зенит» - ведущий клуб страны, - передаёт слова защитника Sport24.

Напомним, о переходе футболиста в петербургскую команду было объявлено в начале июне – контракт с игроком рассчитан на три сезона, также в соглашении есть пункт о продлении на один год. Горшов в трёх матчах выходил в составе сборной России.

Горшков в прошлом сезоне 34 раза выходил на поле в футболке «Крыльев Советов» и четыре раза поразил ворота соперников.