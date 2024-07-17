Мелёшин: «Думаю, у Виллиана Жозе можно чему-то научиться»

Павел Мелёшин, форвард «красно-белых», высказался о новичке команды Виллиане Жозе.

Напомним, 32-летний бразилец пополнил стан московской команды в июле, трудовой договор с ним рассчитан на два сезона.

- Конкуренция делает нас сильнее. Прошло только две недели с его трансфера, не знаю, какой он нападающий. Человек поиграл в чемпионате Испании, забил много мячей. Думаю, у него можно будет чему‑то научиться, - передаёт слова российского форварда «Матч ТВ».

Предыдущими клубами Виллиана в Испании были «Бетис» и «Реал Сосьедад» - за эти коллективы нападающий провёл 236 игр в испанском чемпионате и 73 раза поразил ворота соперников.