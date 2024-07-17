Булыкин рассказал, кто сможет составить «Зениту» конкуренцию в новом сезоне

Дмитрий Булыкин, в прошлом игрок ряда российских команд и национальной сборной, дал свой комментарий в преддверии старта нового сезона РПЛ.

По его словам, столичные клубы, а также «Краснодар» смогут составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за золотые медали.

- Хочу верить в то, что в новом сезоне будет такая же интрига, как в прошлом. Хочу, чтобы у «Зенита» была конкуренция. Московским клубам и «Краснодару» вполне по силам составить эту конкуренцию», - передаёт слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, в прошлом сезоне золотые медали выиграл «Зенит». Новый сезон стартует в ближайшую субботу – клуб с берегов Невы в первом туре отправится в Самару, где сыграет против «Крыльев Советов». Начало – в 17:30 по мск.

Отметим, что «Зенит» в этом сезоне уже провёл официальный матч – в OLIMPBET Суперкубке России питерцы обыграли «Краснодар» (4:2).