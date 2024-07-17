Личка сообщил, что сказал главному тренера «Спартака»

Рулевой столичного «Динамо» Марцел Личка рассказал о своём разговоре с наставником «красно-белых» Деяном Станковичем.

Напомним, «Спартак» и «Динамо» на прошлой неделе провели контрольную встречу, которая завершилась миром – 1:1.

- После матча я поблагодарил его за игру и пожелал, чтобы у него всё получилось в «Спартаке», он был всем доволен и его команда всегда играла так, как в этом матче. Пожелал ему спокойной работы. «Спартак» - это всегда непростой соперник, - передаёт слова чешского специалиста «Матч ТВ».

Напомним, Станкович возглавляет «Спартак» с июня, его соглашение с клубом будет действовать два года. В первом туре нового сезона «красно-белые» отправятся в Оренбург, где проведут матч с одноимённым клубом – встреча пройдёт 21 июля.