«Зенит» продолжает переговоры по Клаудиньо

Атакующий полузащитник Клаудиньо может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно. Питерский клуб продолжает переговорный процесс по 27-летниу футболисту с «Фламенго». Чемпионы России последних лет из переговоров не выходили, и вероятность осуществления трансфера Клаудиньо является высокой. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Всего за три года в «Зените» Клаудиньо провёл 105 официальных матчей, в которых забил 20 голов и отдал 26 голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 18 миллионов евро.