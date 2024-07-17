Мостовой: «Если «Зенит» так отвозил «Краснодар», то что будет с другими?»

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой высказался о наступающем сезоне Российской премьер-лиги. Экс-игрока «Сельты» настораживает убедительная победа «Зенита» над «Краснодаром» в недавней битве за суперкубок.

«Они просто размазали претендента на чемпионство. Это настораживает. Если «Зенит» так отвозил «Краснодар», то что будет с другими?! С полной уверенностью можно сказать, что «Зенит», если не потеряет игроков, будет номером один», - цитирует Мостового Sport24.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. В первом туре нового чемпионата команда Сергея Семака будет играть против «Крыльев Советов» на выезде. Матч пройдёт в субботу, 20 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.