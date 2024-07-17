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Балахнин: «В матче «Ростов» - ЦСКА нет ярковыраженного фаворита»

17 Июля 2024 • 19:06 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Сергей Балахнин, экс-рулевой «Ростова», дал комментарий перед встречей РПЛ, в которой подопечные Валерия Карпина примут столичный ЦСКА.

По мнению специалиста, в этом матче нет фаворита.

- Очень трудно сказать, кто в каком состоянии подойдёт к этому матчу. В реальной борьбе мы не видели ни одну, ни другую команду. Очень сложно будет для и той и другой команды. Фаворита ярковыраженного в этом матче не вижу, - передаёт слова известного специалиста Vprognoze.ru.

«Ростов» и ЦСКА проведут матч в ближайшую субботу, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск.

Напомним, в прошлом сезоне дончане расположились на седьмой строчке в таблице чемпионата, набрав 43 балла. «Армейцы» же финишировали шестыми, имея в активе 48 очков.

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