Балахнин: «В матче «Ростов» - ЦСКА нет ярковыраженного фаворита»

Сергей Балахнин, экс-рулевой «Ростова», дал комментарий перед встречей РПЛ, в которой подопечные Валерия Карпина примут столичный ЦСКА.

По мнению специалиста, в этом матче нет фаворита.

- Очень трудно сказать, кто в каком состоянии подойдёт к этому матчу. В реальной борьбе мы не видели ни одну, ни другую команду. Очень сложно будет для и той и другой команды. Фаворита ярковыраженного в этом матче не вижу, - передаёт слова известного специалиста Vprognoze.ru.

«Ростов» и ЦСКА проведут матч в ближайшую субботу, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск.

Напомним, в прошлом сезоне дончане расположились на седьмой строчке в таблице чемпионата, набрав 43 балла. «Армейцы» же финишировали шестыми, имея в активе 48 очков.