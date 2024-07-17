Родригао и Чистяков вряд ли покинут «Зенит»

Защитники Родригао и Дмитрий Чистяков наверняка останутся в «Зените» по итогам летнего трансферного окна. Питерский клуб не получал предложений по этим футболистам. В то же время 28-летний Родригао и 30-летний Чистяков выразили желание остаться в стане «сине-бело-голубых». Об этом рассказывает Metaratings.

В новом сезоне «Зенит» уже успел выиграть один трофей – суперкубок России. В настоящий момент Сергей Семак готовит команду к матчу первого тура Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Игра состоится в Самаре в ближайшую субботу, 20 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.