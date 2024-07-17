ЦСКА заявил Гайча на РПЛ, но ищет форварду другой клуб

Нападающий Адольфо Гайч был заявлен ЦСКА на новый сезон Российской премьер-лиги. Соответствующая информация была размещена в соответствующем разделе на официальном сайте РПЛ.

При этом, как сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина», ситуация Гайча в ЦСКА никак не изменилась. «Армейцы» ищут новую команду для 25-летнего аргентинца. Заявка Гайча на чемпионат связана с тем, что Виктор Давила пока не приехал в расположение клуба.

В стартовом туре чемпионата России ЦСКА будет играть против «Ростова» на выезде. Матч пройдёт в ближайшую субботу, 20 июля. Игра стартует в 20:00 по московскому времени.