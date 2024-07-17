В прессе появилась информация о возможном переходе защитника Срджана Бабича из «Спартака» в «Олимпиакос». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 28-летний серб греческому клубу не интересен, поскольку «Олимпиакос» не сможет потянуть заработную плату игрока.

В «Спартак» Срджан Бабич перебрался в августе прошлого года из «Альмерии». За московскую команду защитник провёл 23 официальных матча, в которых записал на свой счёт три гола. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бабича в 4 миллиона евро.

В первом туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Оренбурга». Матч пройдёт 21 июля.